DHA

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ve yüzlerce personelin katıldığı arama çalışmaları aylarca sürdü. Nihayetinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı ve hayatını kaybeden işçiler memleketlerinde toprağa verildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 12 kişi tutuklanırken, mahkeme sürecinde hazırlanan bilirkişi raporları sonrasında 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, kıdemli jeoteknik mühendisi Ali Rıza Kandemir, İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Selçuk Özdemir, Proje Müdürü Shaun Swartz, Operasyon Başkanı Lain Guille ve tasarım dizayn firması temsilcisi Ömer Ardıç'ın tutukluluk halleri devam ediyor.

HEYELAN SONRASI İLK KEZ GAZETECİLER GÖRÜNTÜLEDİ

Aylarca kapalı kalan maden sahası, heyelan sonrası ilk kez basın mensuplarına açıldı. Hukuk Direktörü Cem Aktolgalı ve Kurumsal İletişim Müdürü Onur Acar, basın mensuplarına olaydan sonra yapılan çalışmalar ve alınan yeni güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi. Liç sahasındaki yığının yüzde 80'inin taşındığını belirten Aktolgalı ve Acar, heyelanın yaşandığı bölgeyi ve halen üretim yapılan alanları gazetecilere gezdirerek, yeni güvenlik önlemlerinin nasıl uygulandığını gösterdi.

50 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Aktolgalı, maden sahasında yaşanan trajik heyelan sonucu 9 çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

O gün sabah işe başlayan 50 kişilik ekibimizle birlikte çalışıyorduk. Çatlaklar fark edildiğinde, iş güvenliği eğitimimiz gereği her çalışanımız güvenlik riskini gördüğünde çalışmayı durdurma hakkına sahiptir. O an çatlakları fark eden arkadaşlarımız, eylem planlarında bu görev kendilerine verilmemiş olmasına rağmen, hızla harekete geçerek 50 kişilik ekibi tahliye ettiler.

Aktolgalı, bölge halkının madenin tekrar faaliyete geçmesini istediğini belirterek,

Burası artık bir madencilik ilçesi haline geldi. Çalışanlarımızın yüzde 60'ı yerel halktan. Halkımız, madenin yeniden açılmasını talep ediyor. Daha önce burada 600’den fazla çalışanımız vardı; ancak Ağustos ayında 187 kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldık. Onlara kapsamlı bir paket önerdik ve bu arkadaşlarımız da bunu kabul etti. İleride iş gücüne tekrar ihtiyaç duyduğumuzda, ilk olarak bu arkadaşlarımızı geri çağıracağız. Şu an hâlâ 400 çalışanımızla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ayrıca yerel firmalarla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın durumu bizim için büyük önem taşıyor ve mümkün olduğunca mevcut kadromuzla devam etmeyi hedefliyoruz

dedi.

Maden sahasında göçük sonrası teknolojik yatırımlarını artırdıklarını vurgulayan Aktolgalı,

Şu an sahada 4 radar kullanarak sürekli izleme yapıyoruz ve yakında yeni radarlarımız da devreye girecek. Tüm politika ve prosedürlerimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Çalışmaların tam güvenlik içinde yürütülmesi bizim için en öncelikli konu. Tüm personelimizi yeniden eğitim süreçlerine dahil ettik. Teknik imkanlarımızı ve tesislerimizi eksiksiz şekilde güncelleyerek faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz

ifadelerini kullandı.

Kurumsal İletişim Müdürü Onur Acar ise personel sayılarına ilişkin bilgi vererek,

Taşeronlarımızla birlikte toplamda yaklaşık 3 bin kişilik bir ekiptik. Anagold bünyesinden 630 kişiden 187’siyle yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Taşeronlarımızdan da önce 400, ardından 300 kişiyle işten çıkarmalar oldu. Şu an hem biz hem taşeron firmalar, elimizden geldiğince çalışanlarımızı tutmaya çalışıyoruz

şeklinde konuştu.