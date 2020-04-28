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    Erzincan'da 99 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

    Korona tedavisi gören 99 yaşındaki hasta ile 44 yaşındaki hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
    • AA
    • 28.04.2020 - 12:34
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    Erzincan'da 99 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören hastalardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

    Bazı hastalar ilerleyen yaşlarına rağmen koronavirüsü yenerek taburcu ediliyor.

    İKİ HASTA TABURCU EDİLDİ

    Erzincan'da koronavirüs testi pozitif çıkan 99 yaşındaki Safiye Dağdelen ile 44 yaşındaki Ercan Yalçın, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Hastanedeki tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan iki hasta sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu edildi.

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