Asansörün arıza yapması üzerine içeride mahsur kalan vatandaş, 2 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak, olduğu yerden çıkarıldı.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde bulunan bir apartmanda ikinci kattan aşağı inmek için asansöre binen Mehmet Dağkaldıran, asansörün kısa mesafeden zemine düşmesi üzerine içeride mahsur kaldı.

YARDIMINA KOMŞULAR YETİŞTİ

Kapısı açılmayan asansörden çıkmayan Dağkaldıran’ın sesini bazı vatandaşlar duydu. Bunun üzerine site görevlilerine de haber verilerek vatandaşlar kurtarma çalışması başlattı.

Dağkaldıran, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldığı asansörden kurtarıldı.

Erzincan'da asansörde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı ViDEO

"ASANSÖRÜN PARÇALARI KOPTU SANDIM, KORKTUM"

Dağkaldıran, “2 kattan asansörle aşağı inerken bir gürültü geldi. Asansörün bazı parçaları koptu sanırım. Kabin yere düştü. Kapı açılmadı içeride kaldım. Telefonda çekmiyor asansörde. Sesimi duydular. Biraz korktum. Havasız kalmamak için asansörün kapısını az aralayıp terlik, levye sıkıştırdık. Yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldım” dedi.