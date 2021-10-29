Erzincan'da babası ve babaannesini eve kilitleyip balkondan rastgele tabanca ile ateş açan alkollü şahıs, polisin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Gece saatlerinde Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi 1404 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kısa bir süre önce cezaevinden tahliye olan, şizofreni hastası da olduğu öne sürülen 25 yaşındaki Erdem Ş., evde alkol alıp babası ve babaannesini odaya kilitledi.

BALKONDAN RASTGELE ATEŞ AÇTI

Daha sonra 2 katlı evin balkonuna çıkıp tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine polis güvenlik tedbirlerini üst seviyede tutarak 1404 Sokağa giriş yaptı.

Erzincan'da balkondan rastgele ateş açan alkollü kişiye operasyon VİDEO

OPERASYON DÜZENLEYEN POLİS, SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Mahalleye giriş, çıkış noktaları araç ve yaya trafiğine kapatılarak operasyon başlatıldı. Çelik yeleklerini giyinen polisler evin etrafını kuşatarak şahsı bir süre sonra kimse zarar görmeden etkisiz hale getirdiler.

Olayda kullanılan tabanca ele geçirilirken ters kelepçe yapılan saldırgan ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Operasyonun ardından olay yeri inceleme ekipleri boş kovan ve delil incelemesi yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.