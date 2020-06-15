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    Erzincan'da bir araç nehre düştü: 4 ölü 3 yaralı

    Erzincan'da bir aracın Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, kayıp bir kişi de aranıyor.
    • AA
    • 15.06.2020 - 22:51
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    Erzincan'da bir araç nehre düştü: 4 ölü 3 yaralı

    Erzincan'da Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç, Kemaliye ilçesi girişinde bulunan Şirzı Köprüsü'nden Karasu Nehri'ne düştü.

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Olayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, nehirden 4 kişinin cansız bedenini çıkardı.

    3 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ KAYIP

    Nehirden yaralı kurtarılan 3 kişi ise Kemaliye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Yaralı kurtulanların ifadesine göre araçta 8 kişinin olduğunu değerlendiren ekipler, kayıp kişinin bulunması için de arama çalışması başlattı.

    İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ekiplerinin kayıp kişiyi nehirde arama çalışması sürüyor.

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