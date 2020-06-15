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Erzincan'da bir araç nehre düştü: 4 ölü 3 yaralı

Erzincan'da bir araç nehre düştü: 4 ölü 3 yaralı

Erzincan'da bir aracın Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, kayıp bir kişi de aranıyor.