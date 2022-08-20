Erzincan'da bir ayı otomobilin içerisindeki yiyecekleri yedi

Erzincan'da bir ayı otomobilin içerisindeki yiyecekleri yedi

Erzincan'da bir aracın içerisindeki yemekleri yiyen ayı, araca da zarar verdi.

Erzincan Günbağı köyünden Turabi Gündoğdu, Munzur Dağı eteklerindeki yaylaya haftalık yiyeceğini aracın gittiği yere kadar götürdükten sonra orda otomobilinin kapılarını kilitleyip yaylaya çıktı.

Otomobil sahibi şok oldu

Sabah yayladan atlarla otomobildeki yiyecekleri götürmek için geri gelen Gündoğdu, gördüğü manzara karşısında şok oldu.





Araca zarar verdi

İHA'nın haberine göre, gece otomobildeki yiyeceklerin kokusunu alan ayı, aracın camını kırarak yiyeceklerin bir kısmını yedi. Araçta da maddi hasar oluşturan ayı, otomobilin koltuklarını, aynasını, ön panjuru parçaladı.





"Bir daha araçta yiyecek bırakmayacağım"

Turabi Gündoğdu, “Böyle bir şey ilk kez başıma geldi. Bir daha araçta yiyecek bırakmayacağım” dedi.



