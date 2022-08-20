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    Erzincan'da bir ayı otomobilin içerisindeki yiyecekleri yedi

    Erzincan'da bir aracın içerisindeki yemekleri yiyen ayı, araca da zarar verdi.
    • 20.08.2022 - 07:43
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    Erzincan'da bir ayı otomobilin içerisindeki yiyecekleri yedi

    Erzincan Günbağı köyünden Turabi Gündoğdu, Munzur Dağı eteklerindeki yaylaya haftalık yiyeceğini aracın gittiği yere kadar götürdükten sonra orda otomobilinin kapılarını kilitleyip yaylaya çıktı.

    Otomobil sahibi şok oldu

    Sabah yayladan atlarla otomobildeki yiyecekleri götürmek için geri gelen Gündoğdu, gördüğü manzara karşısında şok oldu.

    Erzincan da bir ayı otomobilin içerisindeki yiyecekleri yedi #1

    Araca zarar verdi

    İHA'nın haberine göre, gece otomobildeki yiyeceklerin kokusunu alan ayı, aracın camını kırarak yiyeceklerin bir kısmını yedi. Araçta da maddi hasar oluşturan ayı, otomobilin koltuklarını, aynasını, ön panjuru parçaladı.

    Erzincan da bir ayı otomobilin içerisindeki yiyecekleri yedi #2

    "Bir daha araçta yiyecek bırakmayacağım"

    Turabi Gündoğdu, “Böyle bir şey ilk kez başıma geldi. Bir daha araçta yiyecek bırakmayacağım” dedi.

    Erzincan da bir ayı otomobilin içerisindeki yiyecekleri yedi #3


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