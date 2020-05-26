Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından boğazı kesilen 12 bin lira değerinde olan atın tedavisi veteriner tarafından yapıldı.

Erzincan'da Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü'ne ait 6 atın bulunduğu ahıra kimliği belirsiz kişiler girdi.

Geçen yılki müsabakalarda il birincisi olan kulübün atlarının bakıldığı ahıra giren şüpheliler, atları bulundukları yerden çıkardı.

OLAY POLİSE BİLDİRİLDİ

Şüpheliler, kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir’e ait 12 bin lira değerindeki atın boğazını kesti.

Durumu fark eden at sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Erzincan'da cirit atının boğazını kestiler

ATIN TEDAVİSİ VETERİNER TARAFINDAN YAPILDI

İhbar izerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 80 bin lira değerindeki atların bulunduğu ahırda boğazı kesilen cirit atının tedavisi çağrılan veteriner tarafından yapıldı.

"ATLARIMIZA ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKIYORUZ"

Olaydan endişe duyduklarını belirten kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir, aynı bölgede birçok at ahırının da bulunduğunu, zanlıların bir an önce bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini belirtti.

Kulüp olarak yurt genelinde birçok cirit yarışmalarında derece yaptıklarını belirten Özdemir, "Ata sporumuz olan ciriti bölgemizde yaşatmaya çalışıyoruz. Olayın yaşandığı gece ahırda 6 atımız bulunuyordu. Dört bölmenin kapısı açılarak atların serbest kalması sağlanmış, bu hayvanlar birbirlerine zarar verebilirdi. Ayrıca bana ait olan atın da boğazı kesilmeye çalışılmış. Maddi değeri yüksek olan atlarımıza çocuğumuz gibi bakıyoruz. Bir an önce bu saldırıyı yapanların bulunmasını ve cezalandırılmasını bekliyoruz." dedi.