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    Erzincan'da dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı

    Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 13 metrelik piramidal enstalasyonu buz tutturarak performans denemesi yaparken buzların düşmesiyle yaralandı.
    • DHA
    • 26.02.2021 - 23:50
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 00:25
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    Erzincan'da dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı

    Erzincan'da kadına yönelik şiddete tepki konulu çalışma yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, ilk yüzeye 'anne', ikinci yüzeye 'şiddet', üçüncü yüzeye de 'aile' yazdı. Yerdeki buzlara ise 'kadına şiddet' yazarak, performansına devam eden Prof. Dr. Kavukcu, bu sırada 13 metrelik kulenin en üst noktasından buzun çatlama seslerini duydu.

    KENDİSİNİ KORUMAK İSTERKEN BUZ PARÇALARI ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Dekan Kavukcu'nun üzerine, kendisini korumak amacıyla ileri doğru hamle yaparken, büyük ve küçük parçalardan oluşan buz parçaları düştü. Mehmet Kavukcu, parçaların çarpması sonucu 4-5 metre ileri düştü.

    Erzincan'da dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı-Video

    Erzincan da dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı #1

    O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

    Hafif yaralanan Prof. Dr. Kavukcu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dekan Mehmet Kavukcu'nun üzerine buz parçalarının düştüğü anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.

    Erzincan da dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı #2

    Erzincan da dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı #3

    Erzincan da dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı #4

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