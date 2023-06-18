Erzincan'da dere yatağına düşen köpeği itfaiye kurtardı Erzincan’da dere yatağına düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA

Erzincan'da Kavakyolu Mahallesi içerisinden geçen Vasgirt deresine bir sokak köpeği düştü.

Köpeğin dere yatağında mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri düştüğü yerden çıkardı

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri köpeği halata bağlayarak mahsur kaldığı yerden kurtararak yukarı çıkardılar.

Köpek doğal ortamına salındı

Herhangi bir yarası bulunmayan köpek kurtarıldıktan sonra tekrardan doğal yaşam alanına salındı.

Öte yandan, durumu ihbar eden vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.