Erzincan'da dere yatağına düşen köpeği itfaiye kurtardı
İHA

Erzincan'da Kavakyolu Mahallesi içerisinden geçen Vasgirt deresine bir sokak köpeği düştü.

Köpeğin dere yatağında mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri düştüğü yerden çıkardı

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri köpeği halata bağlayarak mahsur kaldığı yerden kurtararak yukarı çıkardılar.

Erzincan'da dere yatağına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Köpek doğal ortamına salındı

Herhangi bir yarası bulunmayan kurtarıldıktan sonra tekrardan doğal yaşam alanına salındı.

Öte yandan, durumu ihbar eden vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.