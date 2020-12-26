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    Erzincan'da donan gölde mahsur kalan kazları kurtarmaya çalıştılar

    Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yüzeyi belirli aralıklarla donan Karasu nehrinde mahsur kalan 30'a yakın kaz, AFAD ekiplerini akşama kadar uğraştırdı.
    • İHA
    • 26.12.2020 - 05:47
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    Erzincan'da donan gölde mahsur kalan kazları kurtarmaya çalıştılar

    Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Erbaş köyünde Karasu nehrinde yaklaşık 30 kaz suyun buzlanmasından dolayı karaya çıkamadı. Durum jandarma ve AFAD’a haber verildi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

    BOTLA KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN KAZLAR KAÇTI

    AFAD ekipleri Karasu nehrinde su üstü botla çalışma yaparak kazları kurtarmaya çalıştı.

    Ancak kazların sağa sola kaçışmaları ve havanın kararması üzerine çalışma sonlandırıldı.

    Erzincan da donan gölde mahsur kalan kazları kurtarmaya çalıştılar #1

    Erzincan da donan gölde mahsur kalan kazları kurtarmaya çalıştılar #2

    Erzincan da donan gölde mahsur kalan kazları kurtarmaya çalıştılar #3

    Erzincan da donan gölde mahsur kalan kazları kurtarmaya çalıştılar #4

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