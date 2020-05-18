Farklı branştaki antrenörler evde kalanlara spor yaptırıyor. Etkinliklerin, koronavirüs süreci sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, evlerinde hareketsiz kalan vatandaşlara yönelik 'evde kal, hareketsiz kalma' etkinliği düzenliyor.

Antrenör sokakta, vatandaşlar ise balkonda antrenman yapıyor.

ONLARCA KİŞİ BALKONDA HAREKETSİZ KALMIYOR

Yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı hazırlanan aktivitelerle onlarca kişinin spor yapması sağlanıyor.

HEM EĞLENCE HEM SPOR

Vatandaşlar kurulan ses sistemi ile müzik eşliğinde hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

Erzincan’da ‘evde kal hareketsiz kalma’ etkinliği ViDEO

KORONAVİRÜS BİTENE KADAR SÜRECEK

İftardan sonra yapılan etkinlikler halk tarafından da büyük ilgi görüyor. Eğitimler, koronavirüs süreci sonuna kadar devam edecek.