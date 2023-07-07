Erzincan’da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
İHA

Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına, çatı ve ağaçları uçurdu

Fırtınada, binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle, merkez Geçit Mahallesinde bulunan Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun da çatısı uçarak okulun bahçesine savrulurken ağaçların da fırtınada kırılarak yollara savrulduğu görüldü.

Erzincan’da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Can kaybı veya yaralanma olmadı

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tehlike oluşturacak yerleri güvenlik şeridiyle çevirerek tedbir aldı.

Fırtına, Erzincan genelinde maddi zarara yol açarken herhangi can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı.