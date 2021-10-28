Erzincan'da kaçak avcılar polis ekiplerince yakalandı

Erzincan'da kaçak avlandığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne gelen ihbarda, Erzincan’ın Tercan ilçesinde yaklaşık bir haftadır iki aracın avlaklarda av yaptığı bildirildi.

KAÇAK AVCILAR YAKALANDI

Bunun üzerine DKMP ekiplerince, Tercan’daki kaçak avcılar için arama başlatıldı. DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde yapılan çalışmalar neticesinde, kaçak avcılar iki araçla birlikte Erzincan’ın Refahiye ilçesi yol kontrol noktasında yakayı ele verdi.

23 ÇİL KEKLİK, 31 KINALI KEKLİK, 8 TAVŞANA EK KONULDU

Araçlarda yapılan aramalar sonucunda yasak avlanıldığı tespit edilen toplamda 23 çil keklik, 31 kınalı keklik ve 8 yabani tavşana el konularak araçta bulunan 7 kişiye idari yaptırım kararı ve tazminat cezası uygulandı.





