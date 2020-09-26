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    Erzincan'da kafeden sokağa 10 bin TL atıldı

    Erzincan'da kafeden sokağa 10 bin TL atıldı

    Erzincan kent merkezinde bir kafenin ikinci katından sokağa atılan yaklaşık 10 bin TL, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 13:31
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 13:31
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    Erzincan kent merkezindeki bir kafede oturan iki ortak arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası ortaklardan biri yaklaşık 10 bin TL’yi kafenin penceresinden sokağa savurdu.

    Erzincan'da kafeden sokağa 10 bin TL atıldı VİDEO

    PARAYI ALAN GİTTİ

    Gökyüzünden 50 TL'lik banknotların yağdığını gören vatandaşlar yaklaşık 30 saniye içerisinde 50'lik banknotları toplayarak oradan uzaklaştı.

    Paraları savuran kişi ve ortağı ise daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kafeden ayrıldı.

    Erzincan da kafeden sokağa 10 bin TL atıldı #1

    "ORTAĞINA BAĞIRIP PARALARI ATTI"

    Garson olarak çalışan Burak Sarıtaş, kafenin ikinci katında müşterilere hizmet ettiği sırada masada oturan iki kişiden birinin birden ayağa kalkarak bağırmaya başladığını belirterek, "Elindeki paraları ikinci kattan aşağı doğru savurmaya başladı. Biz de şaşkınlıkla izledik, aşağıdaki insanlar da paraları alıp gittiler" konuştu.

    Erzincan da kafeden sokağa 10 bin TL atıldı #2

    Kafedeki diğer çalışan Turgay Duyan ise masaya sipariş götürdüğünü ifade ederek, "Arkamı döner dönmez paraların aşağı doğru savrulduğunu gördüm. Aşağı indiğimde paraların hiçbirinin kalmadığını gördüm." dedi.

    Erzincan da kafeden sokağa 10 bin TL atıldı #3

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