Erzincan'da kaza: 1 bebek hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Erzurum istikametine doğru giden Muhammet Sefa Aksakal kontrolündeki araç, yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Gerçekleşen kaza sonucu 10 aylık bebek yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.

Erzincan-Erzurum yolunda kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, saat 23:00 sıralarında Erzincan’dan Erzurum istikametine ailesiyle birlikte gitmekte olan Muhammet Sefa Aksakal’ın kullandığı otomobil ile Recai Tok’un kullandığı yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araç çarpışmanın etkisi ile yol kenarında bulunan bahçeye yuvarlanırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bahçede bulunan ağacı deviren otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ve 112 ekipleri uzun uğraş sonucu kurtardı.



10 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, Beril Aksakal, Recai Tok, Bekir Asaf Arasoğlu, Asel Arasoğlu, Sümeyra Arasoğlu, Hanım Balaban, Makbule Özge Aksakal ve Muhammet Sefa Aksakal yaralandı. Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde yaralanan 10 aylık Beril Aksakal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



