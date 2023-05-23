Erzincan'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı Erzincan’da yağmur ile birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, direğe çarptı. Kazada 1 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Erzincan'da Bahçe Saray Caddesi üzerinde, M.B.M. kontrolündeki 24 ABE 433 plakalı otomobil, başka bir otomobilin sağından yanaşması ve yağışın etkisiyle kontrolden çıktı.

Bir kişi kafasını cama vurarak yaralandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta bulunan yolcu M.B.D. kafasını cama vurarak yaralanırken çevredekilerin müdahalesiyle kaldırıma yatırılarak ilk yardım yapıldı.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü emniyet kemerini takmasından dolayı herhangi bir yara almazken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı yolcuyu hastaneye kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesi yok

Bölgede yapılan çalışmaların ardından araç otoparka çekildi. Yaralının omuriliğinde kırık olduğu ancak herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.