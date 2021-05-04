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Erzincan'da koruma altındaki Ekşisu Sazlık Alanı'nda yangın çıktı

Erzincan'da koruma altındaki Ekşisu Sazlık Alanı'nda yangın çıktı

Şehir merkezine yakın, birçok kuş ve bitki türünü barındıran arazinin bataklık ve engebeli olması nedeniyle itfaiye görevlileri yangın bölgesine giremiyor.