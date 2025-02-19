Erzincan’da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması

İHA

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte Erzincan’da da renkli görüntüler oluştu.

Merkeze bağlı Günebakan köyünde koyun besleyen üreticiler, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor.

ANNELERİYLE BİR ARAYA GELİYORLAR

Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor.

Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor.

Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor.

Renkli ve duygusal görüntüler oluşturan o anlar, drone ile saniye saniye kayda alındı.

"ŞUBAT'IN İLK HAFTASINDA DOĞUMLAR BAŞLIYOR"

Koyun ve kuzuları günde iki defa buluşturduklarını belirten Furkan Aydın şunları söyledi: