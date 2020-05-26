Erzincan'da koyunlarıyla birlikte kara yakalandı

Koyun sürülerini yaylaya çıkaran bir kişi, kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Erzincan ve çevresinde, hava sıcaklığında düşüş olmasıyla birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

Yağan kar vatandaşları şaşırtırken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

KOYUN SÜRÜSÜ KARA YAKALANDI

Erzincan'ın Munzur Dağı yaylarına koyun sürüleriyle birlikte çıkan bir vatandaş ise tipi ve fırtınanın etkisiyle şiddetli kar yağışında yayla yollarında ilerlemekte zorlandı.

Öte yandan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır’da bir açıklama yaparak, “Erzincan ekonomisine çok büyük katkı sağlayan, ülkemizde marka değeri olan tulum peyniri üreticilerine bu zor şartlar altında yaylalarda, soğukta, karda, kışta çocukları ile birlikte mücadele vererek üretimde bulunan Şavak Aşiretinin, devlet ve millet olarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Geçmiş olsun.” dedi.

Erzincan'da koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa kar sürprizi