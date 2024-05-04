Erzincan'da minibüs su kanalına devrildi: 6 yaralı

İHA
Erzincan-Çağlayan kara yolu üzeri Değirmenli köyü mevkisinde, Adıyaman’dan Erzincan’a tarım işçilerini taşıyan C.A. idaresindeki 38 BZ 042 plakalı Ford Transit marka minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak su kanalına devrildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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