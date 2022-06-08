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    Erzincan'da polisten kaçan minibüste 29 göçmen yakalandı

    Erzincan'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün kaçtığı minibüsten 29 kaçak göçmen çıktı.
    • 08.06.2022 - 20:57
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 21:29
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    Erzincan'da polisten kaçan minibüste 29 göçmen yakalandı

    Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Haziran'da saat 02.30 sıralarında, kaçak göçmenlerin olduğu şüphelenilen bir minibüsü takibe aldı.

    Minibüsün durdurulup, kontrol edilmesi için Üzümlü ilçesinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekiplerinin takip ettiği minibüs, uygulama noktasına gelmeden, içerisindeki kaçak göçmenler inmeye çalıştı.

    O sırada polisin defalarca durması yönünde ihtar yapılmasına rağmen 'dur' ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü kaçmaya başladı. Minibüs, polisin, kısa süren takibi sonucu durduruldu.

    29 kaçak göçmen yakalandı

    DHA'nın haberine göre, ekiplerin yaptığı incelemede minibüste 29 kaçak göçmenin olduğu belirlenirken, sürücü C.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., tutuklandı.

    İşlemleri için kentteki spor salonuna götürülen kaçak göçmenler ise daha sonra Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

    Erzincan'da polisten kaçan minibüste 29 göçmen yakalandı VİDEO

    Erzincan da polisten kaçan minibüste 29 göçmen yakalandı #1

    Erzincan da polisten kaçan minibüste 29 göçmen yakalandı #2

    Erzincan da polisten kaçan minibüste 29 göçmen yakalandı #3

    Erzincan da polisten kaçan minibüste 29 göçmen yakalandı #4


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