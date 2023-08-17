Erzincan'da sıcaktan elektrik panosu yandı
İHA

Erzincan'da vatandaşların en yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerinde bulunan panosundan çıkan yoğun duman ve keskin koku korkuya neden oldu.

İtfaiye ekipleri elektrik panosuna müdahale etti

Aşırı nedeniyle elektrik panosunun yandığı fark edilince durum itfaiyeye haber verildi.

Polis ekipleri güvenlik şeridiyle çevre güvenliği alırken kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye yangına kontrollü müdahale etti.

Elektrik panosunda soğutma çalışması yapılırken Ordu Caddesi üzerinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Erzincan'da sıcaktan elektrik panosu yandı