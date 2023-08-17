Erzincan'da sıcaktan elektrik panosu yandı Erzincan’da öğle vakti hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, aşırı sıcaktan elektrik panosu yandı.

İHA

Erzincan'da vatandaşların en yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerinde bulunan elektrik panosundan çıkan yoğun duman ve keskin koku korkuya neden oldu.

İtfaiye ekipleri elektrik panosuna müdahale etti

Aşırı sıcak nedeniyle elektrik panosunun yandığı fark edilince durum itfaiyeye haber verildi.

Polis ekipleri güvenlik şeridiyle çevre güvenliği alırken kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye yangına kontrollü müdahale etti.

Elektrik panosunda soğutma çalışması yapılırken Ordu Caddesi üzerinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.