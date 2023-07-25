Erzincan’da traktör kazası: 1 ölü 1 yaralı Erzincan’ın Tercan ilçesinde traktörün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

İHA

Erzincan’ın Tercan ilçesi Büklümdere köyünde, hububat hasat çalışması yapmakta olan biçerdöver saman romörkü takılı traktörün kaza yapması sonucu sürücü Mehmet Mustafa Karakaş (17) ve yanında bulunan akrabası Eyüp Karakaş (16) yaralandı.

Akraba hayatını kaybetti

Yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Eyüp Karakaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Mehmet Mustafa Karakaş ise Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün hayati tehlikesi yok

Hastanede tedavisi süren yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.