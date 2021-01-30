Erzincan'da traktör lastiğinin patlama anı

Erzincan’da bir oto lastik tamircisinde şişirilen traktör lastiği büyük bir gürültüyle patladı.

Erzincan eski sanayi sitesinde bulunan bir lastikçide tamir edilen traktör lastiğinin hava basıncı tamamlanmak istedi.

Traktör lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı.

BİR ANDA PATLADI

Bu sırada hava basıncı fazla gelince lastik bir anda patladı. Patlama ile birlikte yere savrulan tamirci, kısa bir süre şok yaşadı.

TAMİRCİ HAFİF YARALANDI

Çıkan basınç ve savrulan lastik, lastik tamircisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Traktör lastiği bomba gibi patladı VİDEO