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    Erzincan'da traktör lastiğinin patlama anı

    Erzincan’da bir oto lastik tamircisinde şişirilen traktör lastiği büyük bir gürültüyle patladı.
    • İHA
    • 30.01.2021 - 09:21
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    Erzincan'da traktör lastiğinin patlama anı

    Erzincan eski sanayi sitesinde bulunan bir lastikçide tamir edilen traktör lastiğinin hava basıncı tamamlanmak istedi.

    Traktör lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı.

    BİR ANDA PATLADI

    Bu sırada hava basıncı fazla gelince lastik bir anda patladı. Patlama ile birlikte yere savrulan tamirci, kısa bir süre şok yaşadı.

    Erzincan da traktör lastiğinin patlama anı #1

    TAMİRCİ HAFİF YARALANDI

    Çıkan basınç ve savrulan lastik, lastik tamircisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

    Traktör lastiği bomba gibi patladı VİDEO

    Erzincan da traktör lastiğinin patlama anı #2

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