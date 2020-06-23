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Erzincan'da yaylada hamile kadın, hastaneye yetiştirildi

Erzincan'da yaylada hamile kadın, hastaneye yetiştirildi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaylada doğum sancısı başlayan kadın için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.