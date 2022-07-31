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    Erzincan'da zabıta ve polis denetime çıktı

    Erzincan'da polis ve zabıta işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
    • 31.07.2022 - 07:20
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    Erzincan'da zabıta ve polis denetime çıktı

    Erzincan'da Refahiye ilçe merkezindeki market, bakkal, fırın gibi çok sayıda işletme etiket, fiyat, hijyen, gramaj ve diğer kurallara uygunluk konularında Refahiye Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde oluşturulan ekipler tarafından denetlendi.

    Zabıta ve polis denetim yaptı

    Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Hıfzısıhha Kanunu çerçevesinde yapılan denetimde Belediye Zabıta personeli, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli görev yaptı.

    Erzincan da zabıta ve polis denetime çıktı #1

    İşletmelere uyarılar yapıldı

    İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve belirlenmiş olan kurallara riayet etmeleri ve uygunsuzluğu tespit edilen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edileceği gibi önemli hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

    "Halkımızın sağlığı ve güvenliği her şeyin üstündedir"

    İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, “Halkımızın sağlığı ve güvenliği her şeyin üstündedir. Bu nedenle bu tür denetimlerimizin sık sık yapılmasını sağlayacağız” dedi.

    Erzincan da zabıta ve polis denetime çıktı #2


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