Erzincan'da zabıtadan marketlere fiyat denetimi

Erzincan'da zabıta ekipleri, il genelindeki yerel ve zincir marketlerde fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğünün iş birliği ile sürdürülen kontrollerde fiyat etiketlerinin yanı sıra gramaj denetimleri de yapıldı.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ‘6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri’ gereğince il genelindeki marketlerde raflardaki fiyat etiketlerini inceleyerek fahiş fiyat, gramaj eksikliği, etiket denetimleri gerçekleştirdi.

ETİKET İLE KASA FİYATI ARASINDAKİ FARK KONTROL EDİLDİ

Ekipler, işletmelerde perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asıp asmadıklarını, gramaj kontrolü ve etiketteki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da kontrol etti.