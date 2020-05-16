Erzincan'daki EYP'li saldırı olayıyla ilgili 7 gözaltı

Askeri aracın geçisi sırasında teröristlerin tuzakladığı patlamada bir askerin yaralanması, olayıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

13 Mayıs günü Erzincan'ın Çağlayan ilçesine bağlı Karatuş köyü yolu mevkiinde devriye gezen jandarma ekiplerinin geçişi sırasında patlama meydana gelmişti.

Terör örgütünün yol kenarına düzenlediği EYP'nin infilak etmesi sonucu da bir asker yaralanmıştı.

Olayın ardından bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı ile ilgili Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Erzincan merkez ilçe Çağlayan- Karatuş köyü yolu mevkiinde 13 Mayıs 2020 günü saat 16.10 sıralarında meydana gelen EYP patlatılması sonucu meydana gelen terör olayında bir jandarma personeli hafif şekilde yaralanmış olup aynı gün tedavisini müteakip taburcu edilmiştir. Bölgede teröristlerin bulunup yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla komandolarla takviyeli geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak 7 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmış olup sorgulama işlemlerine devam edilmektedir. Terörle mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir.” denildi.

Jandarmaya EYP’li saldırı olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı