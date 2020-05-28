Sebze ve meyve üreticisi bir çiftçi, bağına diktiği fide ve yeni aşı yaptırdığı ceviz sürgünlerini soğuk hava ve dondan korumak için damacana ve poşetlerle önlem aldı.

Erzincan'da bu hafta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle, çiftçiler dona karşı bahçelerinde çeşitli önlemler almaya başladı.

Üzümlü ilçesinin Esence Dağları eteğinde sebze ve meyve üreticiliği yapan 64 yaşındaki Halil İbrahim Özdemir, bağına diktiği yaklaşık 300 sebze fidesi ve yeni aşı yaptığı 170 ceviz sürgününün olumsuz hava koşulları ve dondan etkilenmemesi için ilginç bir yönteme başvurdu.

DAMACANA VE POŞETLİ ÖNLEM

Yaklaşık 250 boş damacana alan Özdemir, damacanaları keserek orta kısmını ceviz fidanlarında bulunan sürgünlere yerleştirirken, kafa kısımlarını ise soğuktan korumak istediği sebze fidelerinin üzerine yerleştirdi.

Özdemir, aşı yaptığı ceviz fidanlarına yerleştirdiği damacana parçalarının üzerini de naylon poşetlerle kapatarak, sürgünü adeta mini sera içine alarak soğuktan koruyor.

Özdemir, havalar ısınınca ceviz fidanları ile sebzelerin üzerinde damacana ve poşet ile yaptıkları bu koruma önlemini kaldıracaklarını belirtti.

Erzincanlı çiftçiden dona karşı damacana ve poşetli önlem