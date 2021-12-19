Erzurum, Muş ve Kars, kara teslim oldu

Erzurum, Muş ve Kars, kara teslim oldu

Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Erzurum, Muş ve Kars'a kar yağdı. Kar yağışının ardından kent merkezleri beyaza bürünürken, köy yollarının bir bölümü ulaşıma kapandı.

Sibirya'dan gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Erzurum, Muş ve Kars'ta, gece ve gündüz yağan kar etkili oldu.

Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarında 3-4 derece düşüşler kaydedildi.

173 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Tipi halindeki kar yağışı, Muş'ta 63, Erzurum'da 60 ve Kars'ta 50 olmak üzere toplam 173 köy yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipler, iş makineleriyle köy yollarını kardan temizlerken kent merkezinde de tuzlama çalışmaları yapıldı.

Erzurum, Muş ve Kars, kara teslim oldu VİDEO

KAR KÜREME ARACI ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, karla kapanan yolları açmak için çalışan Karayolları'na ait kar küreme aracı şarampole devrildi, sürücüsü Feyyaz Koç yaralandı.

Koç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

PALANDÖKEN TIKA BASA DOLDU

Erzurum, Muş ve Kars'ta kar yağışı özellikle kırsalda hayatı olumsuz yönde etkilerken, Palandöken Kayak Merkezine çıkanlar karın keyfini kayak ya da kızakla kayarak çıkardı.

Kar yağışına rağmen Palandöken yine tıka basa doldu.