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    Erzurum Palandöken'de turistleri taşıyan midibüs devrildi

    Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde turistleri taşıyan midibüs, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 21:26
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    Erzurum Palandöken'de turistleri taşıyan midibüs devrildi

    Akşam saatlerinde Palandöken Kayak Merkezi’nde meydana gelen kazada, tatilcileri taşıyan Ebubekir Aras yönetimindeki 25 S 0447 plakalı midibüs, kent merkezine inerken kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yolun sağına devrildi.

    25 KİŞİ YARALANDI

    Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Bölgede bulunan otel personelinin de desteğiyle yaralılar midibüsten çıkarıldı.

    İhbar üzerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere gönderildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, ağır yaralı bulunmadığı öğrenildi.

     

    Erzurum Palandöken de turistleri taşıyan midibüs devrildi #1

    Erzurum Palandöken de turistleri taşıyan midibüs devrildi #2

    Erzurum Palandöken de turistleri taşıyan midibüs devrildi #3

    Erzurum Palandöken de turistleri taşıyan midibüs devrildi #4

    Erzurum Palandöken de turistleri taşıyan midibüs devrildi #5

    Erzurum Palandöken de turistleri taşıyan midibüs devrildi #6

    Erzurum Palandöken de turistleri taşıyan midibüs devrildi #7

    Erzurum Palandöken de turistleri taşıyan midibüs devrildi #8


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