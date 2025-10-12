Erzurum polisinden Büyük Höyük Tabyası’nda 'Ecdada Vefa' etkinliği

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Büyük Höyük Tabyası’nda gerçekleştirilen etkinlikte polisler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte Türk bayrağı temalı uçurtmalar uçurdu. Etkinlik kapsamında polis çocuklarının “Gazze” temalı resim sergisi de tabyalarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"ERZURUM POLİSİ, ATALARININ İZİNDE"

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, programda yaptığı konuşmada, Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla geçen yıl başlatılan “Ecdada Vefa Projesi” kapsamında bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Karaburun, tabyalarda polislerin nöbet tuttuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Biz de bu proje kapsamında ‘Erzurum polisi atasının izinde tabyalarda nöbette’ etkinliği yapıyoruz. Çevik kuvvet ve özel harekat polislerimiz, sabah 8’den ertesi sabah 8’e kadar tabyalarda nöbet tutacaklar.

AİLELER DE ETKİNLİĞE KATILDI

Karaburun, ailelerin etkinliğe aktif destek verdiğini vurgulayarak, amaçlarını şöyle açıkladı:

Hep birlikte, 148 yıl önce burada verilen mücadeleyi ve şehitlerimizi yad etmek, tarihimize olan bağlılığımızı ve saygımızı ifade etmek için toplandık. Torunları olarak ecdadımızın kahramanlıklarını çocuklarımıza ve bizden sonraki nesillere daha net anlatmak istiyoruz. Çocuklarımıza bu heyecanı yaşatmak, kahramanlıkları hissettirmek için buradayız.

GAZZE'YE DESTEK MESAJI

Karaburun, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinerek, çocukların çizdiği resimlerle ve uçurtmalarla dua göndereceklerini ifade etti: