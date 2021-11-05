Yarım asırdır çözülemeyen su sorunu nihayete erdirildi. Su sorunu çözülen muhtar ve köy sakinleri, davul zurna eşliğinde suyun gelişini kutladı.

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Yayla Dağı Mahallesi'nde yıllardır çözüm bulamayan su sıkıntısı Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin çabası ile giderildi.

Karakale Mahallesi muhtarı Ömer Düzgün ve köy ahalisinin yardımlarıyla suya kavuşan Yayladağı Mahallesi muhtarı Galip Fenerli ve köy halkı, mutluluklarını davul zurna eşliğinde kutladı.

50 YILLIK SU SIKINTISI

Emeği geçenlere teşekkür eden muhtar Fenerli, “Öncelikle devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Allah yüz bin kere razı olsun. 19 kilometre uzaklıkta Karakele köyünden suyumuzu getirdik. Bizlerin 50 yıllık su sıkıntısından kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Yüce Rabbim devletimizi her daim muzaffer kılsın, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin inşallah.” diye konuştu.

Erzurum’da 50 yıllık su sorunu çözüldü ViDEO