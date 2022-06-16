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    Erzurum’da ahırda boğanın saldırdığı besici öldü

    Hayvanların bakımı için ahıra giren 49 yaşındaki besici, boğasının saldırısında boynuz darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan besici, yaşamını yitirdi.
    • 16.06.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 12:23
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    Erzurum’da ahırda boğanın saldırdığı besici öldü

    Erzurum’un Tekman ilçesinin kırsal Düzyurt Mahallesi'nde besicilik yapan Abdulbari Akarsu (49), önceki sabah hayvanlara bakım yapmak için ahıra girdi.

    Burada bağlı boğanın boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Akarsu, yere yığıldı.

    Ahıra gelip, Akarsu'nun hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekibi çağırdı.

    Hastanede can verdi

    Ambulansla önce Tekman Devlet Hastanesi'ne buradan da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    DHA’nın haberine göre Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Abdulbari Akarsu'nun cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak Düzyurt'ta toprağa verildi.

    Erzurum’da ahırda boğanın saldırdığı besici öldü #1


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