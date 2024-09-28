Erzurum'da Atatürk büstünü baltayla kırmıştı! Tutuklandı Erzurum'da Atatürk büstüne zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye, yine bir Atatürk heykeline saldırıya sahne oldu.

Bu kez olayın adresi Erzurum.

Palandöken ilçesinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne bir kişinin baltayla büstü kırarak zarar verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

TUTUKLANDI

İsminin Y.E. olduğu belirlenen şüpheli, Palandöken yolunda yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)