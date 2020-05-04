Erzurum'da bir evin mutfağında yangın çıktı

Yangın çıkan evde 4 çocuk ve anneleri, komşuları tarafından kurtarılırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Horosan ilçesinde Osman Selvi'ye ait evin mutfağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Selvi'nin kendileriyle kalan kız kardeşi mutfağa girdiğinde alevleri görünce, paniklediği için evde uyuyan 4 yeğeni ve annelerine haber vermeyi unutup komşularından yardım istedi.

KOMŞULAR YARDIM ETTİ

Komşular, 4 çocuk ve annelerini evden çıkartırken, suyla da yangına müdahale etmeye çalıştı.

Tüm müdahalelere rağmen yangın, kontrol altına alınamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çağrılan itfaiye ekiplerince çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, ev kullanılamaz hale geldi.

"BİR ÇİFT ÇORAP BİLE ALAMADIK"

Evi yanan Osman Selvi, yangın sırasında dışarıda olduğunu belirterek, "Çocuklarım yorulmuş uyumuşlar. Kız kardeşim mutfağa gittiğinde yangının çıktığını görmüş. Şaşırdığından eşim ve çocuklara haber vermeden komşuma gidip haber veriyor. Komşum da gelip çocukları evden çıkarıyor." dedi.

Selvi, yangını komşularıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "Yangın başka eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü ama evimden bir çift çorap bile alamadık, her şeyimiz yandı, eşofmanla kapıda kaldık." dedi.