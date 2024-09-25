Erzurum'da cami imamına teşekkür notu Camide akşam namazını kılan iki vatandaş, cami imamına teşekkür notu yazarak imam hatibin rafta duran sarığına dayalı halde bıraktı.

İHA

Erzurum'un Narman İlçe Müftülüğüne bağlı Çimenler Mahallesi Camii’nde namazlarını eda eden iki vatandaş, not bırakarak cami ve lavaboların temizliği sebebiyle teşekkür etti.

Notta, "Caminizin ve abdesthanelerinizin temizliğine hayran kaldık." ifadesi dikkat çekti.

"ALLAH SİZİN GİBİLERİN SAYISINI ARTIRSIN"

Söz konusu notta şu ifadelere yer verildi:

Selamün Aleyküm değerli Hocam, akşam namazı için mola verdik. Caminizin ve abdesthanelerinizin temizliğine hayran kaldık.



Sizleri ve sizin gibi din görevlilerini tebrik ediyoruz. Küçük bir emanet bırakıyoruz. WC’ler için sıvı sabun alabilirsiniz.



Allah sizin gibilerin sayısını artırsın. Allah’a emanet ol. İki Müslüman.

"İÇERİSİNDE BİR NOT VE 400 TL PARA VARDI"

Nota ilişkin açıklamada bulunan Çimenler Mahallesi Camii İmam Hatibi Ömer İpek ise şu açıklamalarda bulundu:

Akşam namazını kıldık eve gittim. Yatsı namazı için tekrar camiye geldim ezan okudum. Sarığımı ve cübbemi giymek için dolabımı açtığımda bir zarf gördüm, üzerine hocamızın dikkatine yazılıydı.



Zarfı açınca içerisinde bir not ve 400 TL para vardı.

Açıklamalarının devamında "Bizler bu görevi başta Allah için yapmalıyız." diyen İmam Hatip İpek, "Camimize gelen cemaatimizin başımızın üstünde yeri var." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)