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    Erzurum'da donmak üzereyken kurtarılan 63 köpek yavrusunun durumları iyi

    Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Köpeklerin durumu iyi.
    • AA
    • 02.02.2022 - 04:35
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    Erzurum'da donmak üzereyken kurtarılan 63 köpek yavrusunun durumları iyi

    Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin, 26 Ocak'ta Erzurum-Çat kara yolunda soğuktan titrerken buldukları köpek yavrularının tedavileri bitti.

    Erzurum'da donmak üzereyken kurtarılan 63 köpek yavrusunun durumları iyi - Video

    4 KÖPEK SAHİPLENİLDİ

    Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle bakımı yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.

    Erzurum da donmak üzereyken kurtarılan 63 köpek yavrusunun durumları iyi #1

    KÖPEKLERİN DURUMU İYİ

    Merkezin sorumlusu veteriner hekim İdris Özmen, sıfırın altında 20 derece soğukta bulunarak barınağa getirilen hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

    Yavruların bakımlarının büyük bir titizlikle yapıldığını ifade eden Özmen şöyle konuştu:

    Erzurum da donmak üzereyken kurtarılan 63 köpek yavrusunun durumları iyi #2

    "KÖPEKLER KADERİNE TERKEDİLMİŞLERDİ"

    "26 Ocak'ta gelen ihbarın üzerine ekiplerimiz ivedilikle ihbarın geldiği bölgeye gitti. Bölgeye gittiğimizde bulundukları yerde yatacakları bir toprak dahi yoktu. Kar üstünde kaderine terk edilmişlerdi. Hayvanları beslemek ve sıcak bir alana koyduk. Cerrahi ve dahili muayenelerini yaptık. Sorunlu olanları ayırdık ve onların bakımlarını tedavilerini tamamladık. Aralarından 4'ü sahiplendirildi. Sahiplenmek isteyen olursa prosedür şartları kapsamında sahiplendirmesini yapacağız."

    Erzurum da donmak üzereyken kurtarılan 63 köpek yavrusunun durumları iyi #3


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