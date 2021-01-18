Erzurum'da feci kaza, anne ve oğlunu hayattan kopardı
Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1’i çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
- İHA
- 18.01.2021 - 18:05
- Güncelleme : 18.01.2021 - 18:08
Erzurum’un Horasan ilçesi çıkış mevkiinde, Sarıkamış istikametine giden plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç, karşı yönden gelen yolcu otobüsü ile çarpıştı.
ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Asil Koca ağır yaralanırken, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.