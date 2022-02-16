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Erzurum’da hayran bıraktıran manzara

Erzurum’da hayran bıraktıran manzara

Güneşin etrafında oluşan ve gökkuşağını andıran halka görenleri hayrete düşürdü. Palandöken Dağı'nın zirvesinde kayak yapan yüzlerce yerli ve yabancı turist, manzara karşısında mest oldu.