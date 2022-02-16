Erzurum’da hayran bıraktıran manzara
Güneşin etrafında oluşan ve gökkuşağını andıran halka görenleri hayrete düşürdü. Palandöken Dağı'nın zirvesinde kayak yapan yüzlerce yerli ve yabancı turist, manzara karşısında mest oldu.
- İHA
- 16.02.2022 - 09:59
- Güncelleme : 16.02.2022 - 10:06
Erzurum’da dün öğlen saatlerinde güneşin çevresinde bir halka oluştu.
3 bin 200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde kayak yapan yerli ve yabancı turistler, aniden güneş etrafında oluşan ve gökkuşağına benzeyen halkayı görenler, telefonlarına sarıldı.
MUHTEŞEM DOĞA OLAYINI KAYIT ALTINA ALDILAR
Kayak yapan herkesin mola vererek izlediği bu muhteşem doğa olayı, adeta hayran bıraktırdı.
Telefonlarıyla o anları saniye saniye kaydeden kayakseverler, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.
Erzurum’da muhteşem doğa olayı görenleri mest etti VİDEO