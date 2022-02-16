Euro
15.52
0.45%
Dolar
13.62
0.21%
Altın
813.52
0.39%
Borsa
2055
0.82%
Bitcoin
603.000
0.84%
BTXN Coin
36.97
-2.29%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Erzurum’da hayran bıraktıran manzara

    Güneşin etrafında oluşan ve gökkuşağını andıran halka görenleri hayrete düşürdü. Palandöken Dağı'nın zirvesinde kayak yapan yüzlerce yerli ve yabancı turist, manzara karşısında mest oldu.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum’da hayran bıraktıran manzara

    Erzurum’da dün öğlen saatlerinde güneşin çevresinde bir halka oluştu.

    3 bin 200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde kayak yapan yerli ve yabancı turistler, aniden güneş etrafında oluşan ve gökkuşağına benzeyen halkayı görenler, telefonlarına sarıldı.

    MUHTEŞEM DOĞA OLAYINI KAYIT ALTINA ALDILAR

    Kayak yapan herkesin mola vererek izlediği bu muhteşem doğa olayı, adeta hayran bıraktırdı.

    Telefonlarıyla o anları saniye saniye kaydeden kayakseverler, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

    Erzurum’da muhteşem doğa olayı görenleri mest etti VİDEO

    Erzurum’da hayran bıraktıran manzara #1

    Erzurum’da hayran bıraktıran manzara #2


    İlginizi Çekebilir

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Giresunspor'da ayrılık
    Transfer dosyası

    Giresunspor'da ayrılık

    Bayrampaşa'da gıda imalathanesinde yangın çıktı
    3. Sayfa

    Bayrampaşa'da gıda imalathanesinde yangın çıktı

    Görüş Bildir