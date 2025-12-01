Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Abone ol: Google News

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 03:05
Erzurum'da Merkez Tortum Yolu Caddesi ile 1. Siteler Sokağı'nın kesiştiği kavşakta, henüz plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

