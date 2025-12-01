- Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
- Kazazedeler olay yerine gelen ekiplerce hastanelere sevk edildi.
- Yaralılardan biri hayatını kaybetti.
Erzurum'da Merkez Tortum Yolu Caddesi ile 1. Siteler Sokağı'nın kesiştiği kavşakta, henüz plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı.
KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.