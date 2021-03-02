Erzurum'da ilk müşteriyi alkışlarla karşıladılar

Normalleşme ile birlikte müşterilerini ağırlayama başlayan esnaf, bu sabah işyerine gelen ilk müşteriyi alkışlarla karşıladı. İlk müşteri yaşadığı şaşkınlığını gizleyemedi.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelde sonrası 20 Kasım'dan itibaren müşteri alamayan yaklaşık 4 aydır paket servis yapılan restoran ve kafeler dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından bugün itibariyle müşterilerine kavuştu.

Kabine toplantısında çıkan karara göre risk durumuna göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategorilere ayrılarak sarı ve mavi listede yer alan illerde restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı.

Sabahın erken saatlerinde iş yerlerini temizleyen çalışanlar ilk müşterilerini alkışlarla karşılayarak işlerine başlamanın heyecanını yaşadı.

“BU GÜNLERİ ÇOK ÖZLEMİŞTİK”

Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki bir dönerciye girişte alkışlarla karşılanan Kaya ailesi, ilk müşteri olmanın heyecanını yaşarken, şaşkınlığını da gizleyemedi.

Gelini İlknur Kaya ve torunu Yusuf Ömer Kaya birlikte yemek yemeye geldiğini söyleyen Metin Kaya, "Restorana girişte ilk müşteri olarak alkışlarla karşılandık. Alınan kararların esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum. Pandemi sürecinde yapılan esneklik kararıyla umarım insanlar gevşemez ve bu kararlarla daha iyiye gidebilmeyi umuyorum. Yaklaşık 4 aydır, lokantaya gelemedik. Paket yaptırıyorduk ama lokanta da oturup sıcak yemek yemenin yerini tutmuyordu. Açıkçası dönerin lezzetini alamıyorduk. Elbette bu günleri çok özlemiştik." diye konuştu.

“KARAR CAN SUYU GİBİ GELDİ”

Restoran sahibi Erzurumlu dönerci Recai Emeç ise "Müşterilerimizi alkışlarla karşıladık. Çok özlemiştik ve çok heyecanlıyız. Hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamlamıştık. Yaklaşık 4 aydır pas tuttuk. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı diyebilirim. Bu karar can suyu gibi geldi." dedi.

Erzurum'da normalleşmenin ilk gününde cadde ve sokaklarda kalabalık yaşanmadı.

Vatandaşlar vakaların tekrar artması endişesiyle normalleşmeyi abartmadı. Canan Şimşek, "Her ne kadar normalleşme sürecine başlamış olsak da bu herkesin sorumluluğunda olan bir durum. Sadece devleti sorumlu tutmak çok yanlış. Ne zaman normalleşmeye döndüysek, hastalık arttı. Tedbiri elden bırakmamız gerekiyor." dedi.