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Erzurum'da Jandarma SAK timlerinden Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde gösteri

Erzurum'da Jandarma SAK timlerinden Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde gösteri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kapsamında, seyir tepesi ve Tortum Gölü'nde Türk bayrağı eşliğinde yaptıkları gösteriler göz doldurdu.