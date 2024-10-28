Erzurum'da Jandarma SAK timlerinden Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde gösteri

DHA
Yarın Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlanacak. Bugün ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarına, 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.' dediği gündeyiz.
Cumhuriyet coşkusu ülkemizin her noktasında kutlanacak.
29 EKİM'E ÖZEL GÖSTERİ
Zorlu arazi ve hava şartlarında başarılı operasyonlar yürüten Jandarma Arama Kurtarma ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gösteri hazırladı.
SAK ekiplerinin, Erzurum Kongre Binası'nın ziyaret ettikten sonra Oltu ilçesi Gökkuşağı Tepeleri ile Uzundere ilçesinde bulunan seyir tepesi ve Tortum Gölü'nde Türk bayrağı eşliğinde yaptıkları gösteriler, büyük beğeni topladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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