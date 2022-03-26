Erzurum'da 'kar panterleri' 7 aydır karla mücadele ediyor

Son yılların mart ayındaki en yoğun kar yağışını alan Erzurum'da, "kar panterleri" olarak bilinen karla mücadele ekipleri, yaklaşık 7 aydır yolları açık tutmak için çalışıyor.

Mevsimin ilk karının yüksek kesimlere geçen yıl eylül ayı sonlarında yağdığı Erzurum'da, aralıklarla etkili olan ve kış boyunca süren kar sebebiyle kent merkezi ve kırsal kesimin büyük çoğunluğu beyaz örtüyle kaplandı.

MART KARI KIŞI UZATTI

İlk kar yağışının ardından aylarca beyaza bürünen kent, mart ayında da günlerce süren yoğun kar sebebiyle halen tamamen karla kaplı bulunuyor.

Şu sıralar göllerin, göletlerin, çeşmelerin, şadırvanların donduğu, cadde ve sokakların buzla kaplandığı, çatılarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtlarının oluştuğu, araçların donmaması için battaniye ile kaplandığı kentte, kar ve tipiden dolayı çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapanıyor.

2 BİN PERSONEL, BİN İŞ MAKİNESİYLE ÇALIŞIYOR

Zaman zaman şehirler arası yollarda bile tipi ve kar yüzünden ulaşımın güçlükle sağlandığı kentte Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı "kar panterleri" olarak bilinen karla mücadele ekipleri, yolları açık tutmak için yoğun çaba gösteriyor.

Kar yağışı, buzlanma ve tipi gibi olumsuz hava koşulları yüzünden açılan yolların kısa süre sonra yeniden kapandığı ilde belediyeye bağlı 2 bin personel, yaklaşık 1000 iş makinesiyle kışın olduğu gibi halen çalışma yaptığı yolları açık tutmaya gayret ediyor.

7/24 KARLA MÜCADELE

26 bin kilometrekarelik alandaki yerleşim birimlerindeki mahalleler başta olmak üzere ana ve ara yollar, bağlantı yolları ile tüm toplu taşıma güzergahlarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, 1335 mahalle ve bağlı yerleşim yerlerindeki 7 bin kilometrelik yol ağında mücadele veriyor.

Kentte aralıklarla devam eden kardan dolayı kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2,5 metreyi buldu. Yer yer insan boyunu aşan kar nedeniyle ekipler, iş makineleriyle yolları ulaşıma açmaya çalışıyor.

Büyük özveriyle 7/24 sahada çalışan ekipler, hasta ve cenaze olan mahalle yollarını da açarak hem sağlık görevlilerine hem vatandaşlara destek oluyor.

Mart ayında bu yoğunlukta kar yağışı beklememelerine rağmen tedbiri elden bırakmayan karla mücadele ekipleri, navigasyon ve yer belirleyici altyapısıyla 7 gün 24 saat karla mücadeleyi dijital ortamdan da takip ediyor.

"BİZ KIŞ ŞEHRİYİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum denilince kış akla geldiğini, kış denilince de akla kar geldiğini söyledi.

Çocukluğu döneminde Erzurum'a daha çok kar yağdığını ama bu kar yağışının zamanla azaldığını ifade eden Sekmen, "Erzurum'a bu yıl hakikaten belki 40-50 yıldır yağmayan kar yağışı oldu, sadece Erzurum'a değil Türkiye'ye yağdı. Kar deyince akla bereketin geldiğini düşünenlerdenim. Biz kış şehriyiz. Burada başta kayak olmak üzere kış sporları yapılıyor. Bunun için de kar yağışını hep talep ediyoruz." dedi.

"KAR YAĞIŞI, BEREKETİ DE GETİRECEK"

Mart ayının son günlerinde etkili olan yoğun kara işaret eden Sekmen, kar yağışlarının bereketi de beraberinde getireceğini belirtti.

Sekmen, Erzurum'un mera ve otlaklarına yağışların önemli faydasının olacağını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kar olunca sularımız artıyor. Erzurum'da 500 gölet yaptık, onlar dolacak. Gerek sulama hizmetlerinde gerekse hayvanlara içme suyu olarak bunları kullanacağız. Kar yağışı belediye olarak bize büyük külfet getiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak il merkezinden en ücra köye kadar yolları açıyoruz, bundan dolayı da büyük bir yakıt yükü yüklenmiş olduk. Ama ben vatandaşıma hizmet etmekten mutluyum. Çünkü kış şehriyiz. Kış şehrinde de bunlar olağan şeyler. Her yıla nazaran çok fazla kar yağdı ve devam ediyor. Bir kazamız belamız olmadı. Yolda kalıp donan bir vatandaşımız olmadı. 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız devam ediyor. Mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hakikaten beklenmedik bir kar yağışı oldu."

Aşırı yağışların hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar açısından yem ihtiyacını ortaya çıkardığını ifade eden Sekmen, hayvanları için saman sıkıntısı yaşayan vatandaşların sıkıntısını da aldıkları tedbirle giderdiklerini sözlerine ekledi.