Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yaklaşık 7 bin kilometre yol ağımız var ve bu yol ağını sürekli açık tutmamız gerekiyor." dedi.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü Erzurum'da karla mücadele ekipleri, Nisan ayının ortalarında da kar yağışına karşı hazır bekliyor.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kar ve soğuğuyla bilinen kentte Ekim Ayı'ndan Nisan ayına kadar yoğun mesai yapıyor.

6 aydır çalışmalar sürüyor

Kış koşullarında ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun çalışan ekipler, 6 ay boyunca kentte kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Belediyeye bağlı 2 bin personel ve yaklaşık 1000 iş makinesiyle karla mücadele eden ekipler, Nisan ayının ortalarında dahi hem yol açma çalışmalarına devam ediyor hem de kar yağma ihtimaline karşı hazırda bekliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu yıl Türkiye'de beklenmedik bir kar yağışı olduğunu söyledi.

"Bu yıl anormal bir yağış ile karşılaştık"

Erzurum'un kış şehri olması ve kentte kayak merkezlerinin bulunmasından dolayı sezon boyunca kar yağışı beklediklerini anlatan Sekmen, "Her yıl mevsiminde kar yağsın istiyoruz fakat bu yıl anormal bir yağış ile karşı karşıya kaldık. Kendi ekiplerimizle gerek şehir merkezinde, gerek taşra ilçelerimizde, gerekse mahallelerde 1800 yerleşim alanında bu temizliği yerine getiriyoruz. Büyük bir mücadele verdik, yolları açık tutmaya gayret ettik." dedi.

Sekmen, şehir merkezinde yaşayanların kış koşullarında herhangi bir aksaklık ya da olumsuz durumla karşılaşmadığını aktararak, tipi nedeniyle kırsalda zaman zaman olumsuzluklar yaşandığına işaret etti.

Erzurum'da karla mücadele çalışmaları Nisan ayında da devam ediyor VİDEO



"Yol ağını sürekli açık tutmaya önem gösteriyoruz"

AA'nın haberine göre, açılan yolların henüz ekipler dönmeden tipi nedeniyle yeniden kapanabildiğine dikkati çeken Sekmen, şöyle konuştu:

"Bu tip hava şartları dolayısıyla sıkıntılarımız oldu ama hamdolsun olumsuz bir durumla karşılaşmadık ve bugüne geldik. Yaklaşık 7 bin kilometre yol ağımız var ve bu yol ağını sürekli açık tutmamız gerekir. Eğer açık tutmazsak buralarda yaşayan vatandaşlarımız ister istemez sıkıntıya düşerler. Biz bu yol ağını sürekli açık tutmaya gayret ettik. Bu kadar yoğun bir kış olmasına rağmen uzun süre kapalı olan yolumuz olmadı. En güzel şekilde vatandaşımıza hizmet sunduk."





100 bin ton tuz

Karla mücadelede en fazla tuz kullanımı olduğuna değinen Sekmen, bu yıl kaldırım ve yollarda yaklaşık 100 bin ton tuz kullandıklarını dile getirdi.

Yollardaki buzlanmayı tuzla önlediklerini söyleyen Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nisan ayına geldik ve ayın ortalarında biz hala karla mücadeleye devam ediyoruz. Bu mücadeleye büyük bir masraf yapıyoruz. Yaklaşık olarak bir ayda kullandığımız yakıt miktarı 20 milyon lirayı geçiyor. Böyle de bir ek yükümüz var. Araç gereçleriniz, kullanılan yakıt dikkate aldığınız zaman kışın bize maliyeti nereden bakarsak 6-7 ayda 200-250 milyon liralık ek külfet getiriyor. Artık nisan ayında kar bitti, bundan sonra kar yağmaz derken nisan ayında anormal bir şekilde kar yağışıyla karşı karşıya kaldık ve bu şehrimizin tamamını etkiledi."