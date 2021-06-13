Erzurum E 80 karayolundaki kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralanırken, annesinin kucağındaki bebek yara almadan kurtuldu.

Merkez Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtindeki belediye hizmet binası önünde E 80 karayolunda, sürücüleri belirlenemeyen kazada Erzincan'dan Erzurum istikametine giden 25 DE 657 plakalı otomobil, Dadaşkent istikametinden gelen ve kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 34 GF 4826 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durdu, içindeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Hurdaya dönen hafif ticari araçta ise sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da kavşakta kaza: 10 yaralı VİDEO

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BAZI YARALILAR YOLA SAVRULDU

Yaralılardan bazılarının kaza sırasında çarpışmanın şiddetiyle araçtan karayoluna savruldukları öğrenildi. Araçta annesinin kucağında bulunan bebek ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

ANNESİ YARALANDI, BEBEK KURTULDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarını yaşandığı kazada sıkışan bir kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da yardımıyla çıkarıldı. Annesi ve yakınları yaralı olmasına rağmen kazayı burnu bile kanamadan atlatan bebek Feyza Bilir’e ise yoldan geçen bir kadın sahip çıktı. Bebeği kucağına alarak uzun süre ilgilendi.

3 KİŞİ HAFİF YARALI

Hafif ticari araçta yaralanan Ramazan Bilir, Şahin Bilir, Şükran Bilir, Hatice Bilir, Arif Çerez, Dilek Çerez ve Mehmet Akif Çerez’e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar, bebekle birlikte Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde bulunan 3 kişinin ise hafif şekilde yaralandıkları belirlendi.

Karayolunda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı ise kaza yapan araçların çekilip, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.