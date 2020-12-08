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    Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi

    MSB, komandoların Erzurum'daki zorlu eğitimlerinden kareler paylaştı.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 17:07
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 17:17
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    Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum'da zorlu hava ve arazi şartlarında eğitim yapan komandoların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

    KEŞİF, PUSU VE DEVRİYE EĞİTİMİ

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum’da konuşlu 9'uncu Kolordu Komutanlığımız tarafından 1 hafta süreyle keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra edildi. Kahraman komandolarımız zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini başarıyla yerine getirdi." denildi.

    Paylaşımda, komandoların eğitimlerinden fotoğraflar da yer aldı.

    Erzurum da, komandoların zorlu eğitimi #1


    Erzurum da, komandoların zorlu eğitimi #2

    Erzurum da, komandoların zorlu eğitimi #3

    Erzurum da, komandoların zorlu eğitimi #4

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