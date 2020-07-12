Mahalleyi ve evlerini Türk bayrakları ile donatan Erzurumlular, terör operasyonuna çıkan Mehmetçiğe, cami hoparlöründen açtığı ezgi ile destek oldu.

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde Mehmetçik, kırsal alanda terör operasyonlarını sürdürüyor.

Dün, gri listede yer alan ‘Hejar’ kod adlı terörist Halis Eroğlu, İl Jandarma Komutanlığınca ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilirken, bugün de 2 teröristin teslim olduğu açıklandı.

"VUR ALLAH AŞKINA VUR"

İlçeye bağlı Akşar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Jandarma Özel Harekat ve jandarma ekiplerine destek vermek amacıyla cami hoparlörlerinden ‘Vur Allah Aşkına Vur’ ezgisini çaldırdı. Mahallede iş yerleri ve evler de Türk bayraklarıyla donatıldı.

Erzurum'da Mehmetçiğe cami hoparlöründen ezgili destek - VİDEO



MEHMETÇİĞE DUA ETTİLER

Mehmetçiği her zaman desteklediklerini ifade eden vatandaşlar, “PKK’ya burada yer yok, huzurlarını kaçıracağız. Kuzey Irak’a kadar süreceğiz onları. Allah’ın izniyle bu toprakları dar edeceğiz onlara. Özel Harekatı karşılayacağız. Onların silahlarına, bileklerine, güçlerine sağlık kuvvet versin Allah’ım.” diye konuştular.