Erzurum’da Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor

Erzurum’da Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor

Erzurum’da Nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Nisan ayında özellikle yurdun doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışı Erzurum'da da kendisini gösterdi.

İftar saati ile birlikte kar yağışı başlarken, kent beyaza büründü.

Gençler halay çekerek eğlendi

İHA'nın haberine göre, kar yağışı karşısında büyük bir sürpriz yaşayan gençler halay çekerek eğlenirken, trafik de aksamalar yaşandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bölge genelinde devam eden kar yağışının etkisini artırarak yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğunlukla devam edeceği belirtildi.

Erzurum’da Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor VİDEO









Buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Meteorolojik uyarıda, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi

MGM'nin resmi twitter hesabından paylaştığı Erzurum'a dair hava tahminin de, "Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!" ifadeleri kullanıldı.



