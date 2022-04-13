Petrol
104.87
-0.17%
Euro
15.80
-0.07%
Dolar
14.58
-0.16%
Altın
921.95
-0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
584.872
-1.10%
BTXN Coin
30.87
0.32%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Açık 7 C
    Erzurum’da Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor

    Erzurum’da Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor

    Erzurum’da Nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
    • 13.04.2022 - 00:10
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 00:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Nisan ayında özellikle yurdun doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışı Erzurum'da da kendisini gösterdi.

    İftar saati ile birlikte kar yağışı başlarken, kent beyaza büründü.

    Gençler halay çekerek eğlendi

    İHA'nın haberine göre, kar yağışı karşısında büyük bir sürpriz yaşayan gençler halay çekerek eğlenirken, trafik de aksamalar yaşandı.

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bölge genelinde devam eden kar yağışının etkisini artırarak yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğunlukla devam edeceği belirtildi.

    Erzurum’da Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor VİDEO


    Erzurum’da Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor #1

    Buzlanma ve don uyarısı yapıldı

    Meteorolojik uyarıda, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

    Erzurum’da Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor #2

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi

    MGM'nin resmi twitter hesabından paylaştığı Erzurum'a dair hava tahminin de, "Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!" ifadeleri kullanıldı.

    Erzurum’da Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    ATA AÖF vize sınavı sonuç tarihi 2022:ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Eğitim

    ATA AÖF vize sınavı sonuç tarihi 2022:ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    'İkinci turda Macron'u destekliyorum'
    Dünya

    'İkinci turda Macron'u destekliyorum'

    Görüş Bildir