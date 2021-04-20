Narman ilçesinde yaşanılan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Bu esnada düşen çatıdan bir sürücünün kıl payı kurtulduğu o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'un Narman ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Narman'daki Sümmani Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısı uçtu.

BİRİ PARK HALİNDE 2 ARAÇTA HASARA YOL AÇTI

Çatı, ana caddeye büyük gürültüyle düştü. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ana caddeye düşen çatı, 1'i park halinde olan 2 araçta hasara yol açarken, kaldırımdakiler de kısa süreli panik yaşadı.

BİR SÜRÜCÜ KIL PAYI KURTULDU

Görüntülerde, otomobil sürücüsünün, çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

Erzurum'da otomobil sürücüsü, fırtınadan uçan çatıdan kıl payı kurtuldu VİDEO

"BİR ANDA FIRTINA KIYAMET KOPTU"

Çatı düştüğü anda iş yerindeki müşterilerle ilgilendiğini söyleyen Hasan Kalyoncu, "Bir anda fırtına kıyamet koptu. Ne olduğunu tam anlayamadık. Kendimizi dışarı attığımızda şok olduk. İş yerimin önünde park halindeki aracın üzerinde resmen çatı vardı. Çatısı düşen bina, bize 30 metre kadar uzaklıkta. Oradan buraya nasıl geldi, hayret. İş yerindeki güvenlik kameralarına baktığımızda ise bir otomobilin saniyelerle kurtulduğunu gördük. Çok şükür, can kaybı yok." dedi.





































